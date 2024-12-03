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Sinop'ta kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sinop’un Türkeli ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 23:56
  • Giriş: 03.12.2024 23:56
  • Güncelleme: 03.12.2024 23:57
Kaynak: AA
Sinop'ta kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İlçe merkezi Güzelyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren kereste fabrikasının büro bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında, fabrikada hasar oluştu.

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