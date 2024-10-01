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Sinop'ta mantar yiyen 4 kişi zehirlendi: 3'ünün durumu ağır

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan Recep Şenol, Güler Şenol, Behiye Ünlü ve Yunus Ünlü, İnaltı köyündeki ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlendi. Hastaneye başvurarak tedavi altına alınan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güncel
  • 01.10.2024 10:48
  • Giriş: 01.10.2024 10:48
  • Güncelleme: 01.10.2024 10:56
Kaynak: AA
Sinop'ta mantar yiyen 4 kişi zehirlendi: 3'ünün durumu ağır
Fotoğraf: AA

Sinop'un Ayancık ilçesinde mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde yaşayan Recep Şenol, Güler Şenol, Behiye Ünlü ve Yunus Ünlü, İnaltı köyündeki ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle Ayancık Devlet Hastanesi'ne başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Güler Şenol ile Behiye ve Yunus Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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