Sinop'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi bugün Sinop'ta düzenleniyor.

Saat 19.00'da İskele Meydanı'nda düzenlenen miting halk toplandı. Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vereceği mesajlar bekleniyor.

19.15 | ÖZGÜR ÖZEL, ALANA TEKNEYLE GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin gerçekleştirileceği alana Anatolia sc-1 adlı tekneyle geldi. Özel'in gelişi sırasında sloganlar atıldı.

18.40 | HALK MİTİNG İÇİN TOPLANDI: "ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Miting öncesi mikrofon uzatılan emekliler yaşadıkları zorlukları anlattı ve erken seçim istedi. Bir emekli "23 senelik emekliyim 19 lira alıyorum daha, 20 bile olmadı. Ayıp ayıp... 23 yıl... Bizden çalıyor zenginlere veriyor. Hemen yarın inşallah erken seçim istiyoruz. Tayyip istifa!" dedi.