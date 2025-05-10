Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 18 yaralı
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki 17 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.