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Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 18 yaralı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Güncel
  • 10.05.2025 12:29
  • Giriş: 10.05.2025 12:29
  • Güncelleme: 10.05.2025 12:31
Kaynak: AA
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 18 yaralı
Fotoğraf: AA

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 17 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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