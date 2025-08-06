Sinop'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Gemiyanı Mahallesi'nde, M.M. idaresindeki 41 ALL 568 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan 57 AAR 197 plakalı servis minibüsü çarptı.

Kazada, minibüste bulunan E.E.Ö. (11), A.Ö. (35), T.T. (31) ve C.T. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.