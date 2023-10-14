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Sinop'ta otomobil tarlaya devrildi, 4 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 17:12
  • Giriş: 14.10.2023 17:12
  • Güncelleme: 14.10.2023 17:12
Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil tarlaya devrildi, 4 kişi yaralandı

Filiz Sönmez'in (41) kullandığı 55 ACR 830 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Figen Zühre (43), Esra Sönmez (32) ve Yusuf Memiş (44) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, Boyabat Belediyesi itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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