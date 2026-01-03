Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Sinop'ta Türkeli-Ayancık karayolunda dün akşam saatlerinde seyir halinde olan 2 otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: ANKA
Sinop’un Türkeli-Ayancık karayolunda dün akşa meydana gelen kazada 3 kişi yaşamanı yitirirken 3 kişi de yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Türkeli-Ayancık karayolunda meydana geldi.
Yasin Ö'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ile otomobilde bulunan Avni Demirtaş hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Yasin Ö. yaralandı.
Karşı araçta bulunan Nafiye Şentürk de kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.
Yaralıların Türkeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.