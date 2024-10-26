Sinop'ta otomobiller çarpıştı: Bir otomobil ikiye bölündü

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Ruhşen Gökhan Özdemir'in kullandığı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Taçahmet köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri ortadan ikiye bölündü, diğer otomobil ise yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlardan yaralı olarak çıkarılan Ruhşen Gökhan Özdemir, Ali Öztürk ve Barış Kaya, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.