Sinop'ta selden etkilenen köprüler ve yollar ulaşıma açılacak

Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, son yağışların ardından Türkeli ve Ayancık ilçesinde meydana gelen heyelan, yol ve bazı köprülerin hasar görmesi, yıkılması nedeniyle çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Ayancık ve Türkeli bölgesinde 250 kilometrelik yol çalışmasını sürdürdüklerini belirten Üçüncüoğlu, şunları kaydetti:

"En son yaşanan selde Ayancık'ta Türkeli'nde hasar gören yollar, köprüler, heyelan olan yerler var. Türkeli'de bulunan ve 19 köye geçiş sağlayan Yılanlı Köprüsü yeniden yapılarak 10 gün içinde açılacak. O yörede yaşayan vatandaşlarımız için yol problemleri ve ulaşımlarını aksatmamak için ekiplerimiz tüm gücüyle seferber oluyor. Yaraları en kısa sürede kapatmaya çalışıyoruz. Ancak üst üste gelen yağışlardan bir türlü kurtulamıyoruz. Çalışmalarımızda bundan dolayı zaman zaman aksamalar oluyor. Şu anda grup yollarının tamamını asfaltlamak için çalışıyoruz. Ayancık ve Türkeli bölgesi içinde 250 kilometrelik bir yol üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."