Kaynak: AA
Sinop'ta seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi

SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde sebze meyve yüklü kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

R.K. idaresindeki 06 AB 0852 plakalı kamyonetin motor bölümünden Akçabük köyünde seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.

