Sinop'ta şiddetli rüzgar: Sahilin bir bölümü çöple kaplandı
Sinop’un Türkeli ilçesinde şiddetli rüzgârın ardından sahil plastik atık ve çöplerle kaplandı. Saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgârın taşıdığı atıklar kıyıya vururken, bölgedeki kirlilik dronla görüntülendi. Çöplerin İlçe Özel İdaresi ekiplerince aralıklarla temizlendiği bildirildi.
Kaynak: AA
Bölgede iki gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgarın taşıdığı çöpler, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi sahiline vurdu.
Çoğunluğu plastikler atıklardan oluşan çöplerin oluşturduğu olumsuz manzara, dronla görüntülendi.
Sahile vuran çöplerin belirli aralıklarla İlçe Özel İdaresi ekiplerince temizlendiği öğrenildi.