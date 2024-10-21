Sinop'ta su taşkını riskine karşı bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sinop'ta sağanak nedeniyle su taşkını riskinin bulunduğu bazı grup yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Kentte üç gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak kentin Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

Ayancık ilçesinde dere ve ırmak yataklarına yakın bölgelerden geçen Kızılcakaya, Avudullu, İnaltı ve Bakırlı köylerinin grup yolları yaşanması muhtemel su taşkınlarına karşı tedbir amaçlı 2 gün süreyle trafiğe kapatıldı.