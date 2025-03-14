Sinop'ta tezgahlar bol miktarda avlanan kalkan balığıyla süslendi

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, bol miktarda avlanan kalkan balığı hem balıkçının hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.

Kentte denize açılan balıkçıların ağlarına takılan kalkan balıkları tezgahları süslüyor.

Büyüklüklerine göre kilogramı 500 ila 750 liradan satışa sunulan balıklara vatandaşlar ilgi gösteriyor.

- "Bundan 10 gün önce kalkan balığının kilogram fiyatı 1300 liraydı "

Balıkçı İbrahim Coşkun, AA muhabirine, 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonunun bereketli geçtiğini söyledi.

Palamut, hamsi, mezgit, istavrit derken şimdi de kalkan balığı bereketi yaşandığını vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

"Balık avı sezonumuz çok bereketli geçmeye devam ediyor. Palamut, hamsi, mezgit, istavrit derken şimdi de kalkan bereketi yaşanıyor. Kilogramı 500 ila 750 arasında satılıyor. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösteriyorlar. 600-700 liraya bir kilogram kıyma almak yerine 750 liraya kalkan balığı alıyorlar. Bol olduğu için fiyatlar düştü. Bundan 10 gün önce kalkan balığının kilogram fiyatı 1300 liraydı. Şimdi yarı fiyatına satılıyor. "