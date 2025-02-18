Sinop'ta toprak kayması: Köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’ta etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan toprak kayması sonucu ilçeye bağlı Gencek köyü yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu ilçe merkezi ile Gencek köyünü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Olayın ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, kayma sonucu oluşan toprak yığını kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ayancık ilçesinde 46, Dikmen’de 22, Durağan’da 36, Gerze’de 27, Türkeli’nde 9, Erfelek’te 19, Boyabat’ta 41, Saraydüzü’nde 8 ve merkez ilçede 11 köy yolu ulaşıma kapandı.