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Sinop'ta toprak kayması sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Ajans Haberleri
  • 11.02.2025 14:16
  • Giriş: 11.02.2025 14:16
  • Güncelleme: 11.02.2025 14:17
Kaynak: AA
Sinop'ta toprak kayması sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Bölgedeki kar yağışı nedeniyle 2 gün önce meydana gelen toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan Akçabük köyü yolunda, İlçe Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Toprak tahliyesi ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Toprak kaymasında zarar gören yüksek gerilim hattı direkleri ise YEPAŞ ekipleri tarafından onarıldı.

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