Sinop'ta trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 5 bin 146 lira ceza verildi
Kaynak: AA
SİNOP (AA) - Sinop'ta tek teker üzerinde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 146 lira idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinop-Samsun kara yolunda bir sürücünün, motosikletinin ön kısmını kaldırarak tek teker üzerinde seyrettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu Gerze ilçesinde yakalanan sürücüye, 4 ayrı trafik kuralı ihlalinden toplam 5 bin 146 lira idari para cezası uygulandı.
Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.