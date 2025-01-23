Sinop'ta üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu Abalı köyü mevkisinde, yol kenarındaki boş araziye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan A.A, S.A, Y.A, K.A.A. ve B.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop-Ayancık kara yolu Karacaköy mevkisindeki kazada ise C.Ö'nün kullandığı kamyonet, virajı alamayarak ormanlık alana devrildi.
Kazada araçta bulunan ve yaralanan Ş.V. ile M.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Y.A. yönetimindeki otomobil de Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kavşakta A.C. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan H.C. yaralandı. Yaralı, Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.