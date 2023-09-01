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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 10:11
  • Giriş: 01.09.2023 10:11
  • Güncelleme: 01.09.2023 10:12
Kaynak: AA
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erfelek-Sinop kara yolunda devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve içerisindeki 2 zanlının üzerinde yapılan aramada, 57 gram metamfetamin, 6 gram toz uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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