Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce kent merkezi ve Gerze ilçesinde daha önce belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.