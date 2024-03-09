Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.