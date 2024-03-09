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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 09.03.2024 15:13
  • Giriş: 09.03.2024 15:13
  • Güncelleme: 09.03.2024 15:13
Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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