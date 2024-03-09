Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.