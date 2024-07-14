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Sinop'ta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 17:17
  • Giriş: 14.07.2024 17:17
  • Güncelleme: 14.07.2024 17:17
Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satışı yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, uygulama noktasında durumlarından şüphelendikleri motosikletteki 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 9,22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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