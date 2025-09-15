Sinop'ta yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi edilecek.

Gerze ilçe merkezindeki parkta yaralı bir kuş görenler, durumu Gerze Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, kuşu alarak merkeze götürdü.

Burada yapılan kontrolde kanat bölgesinden yaralandığı anlaşılan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler kuşu, tedavi edilmek üzere Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.