Sinop'ta yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde, yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde, yol kenarında yaralı kuşu gören vatandaşlar durumu Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kuşu alarak Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü.

Burada yapılan kontrolde kanat bölgesinden yaralandığı anlaşılan kızıl şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kuş, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.