Sinop'ta 'Yerelden Genele Halk İktidarı Paneli'ne yoğun ilgi

Sinop’ta, “Yerelden Genele Halk İktidarı Paneli” düzenlendi. Sinop Belediyesi ile Sinop Devrimci Dayanışma Grubu işbirliğiyle düzenlenen panelde BirGün yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç, önceki dönem Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın konuşmacı olarak yer alırken, Prof. Dr. Aziz Konukman da kolaylaştırıcılığı üstlendi.

Sinop’ta, “Yerelden Genele Halk İktidarı Paneli” düzenlendi. Sinop Belediyesi ile Sinop Devrimci Dayanışma Grubu işbirliğiyle düzenlenen panelde BirGün yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç, önceki dönem Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın konuşmacı olarak yer alırken, Prof. Dr. Aziz Konukman da kolaylaştırıcılığı üstlendi. Açılış konuşmasını Devrimci Dayanışma Grubu Sözcüsü İsmail Deveci yaptı.

Deveci, "Hepinizi Sinop Devrimci Dayanışma Grubu'muz ve Sinop Belediye Başkanlığı'mız adına selamlıyorum. Ülkemiz adına konuşmak üzere dayanışmaya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve enerjiyle daha özgür, daha yaşanabilir yarınlarımızı yeniden inşa edene kadar birlikte olmaya devam etmek istiyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz" dedi.

BÜYÜKERŞEN: TÜRKİYE’YE UMUT OLMAK ZORUNDAYIZ

Büyükerşen, ekonominin her geçen gün yurttaşları daha da zorladığı bu süreçte tüm belediyelere büyük görevler düştüğünü kaydetti ve “Birlik, beraberlik içinde çalışıp, iyi örnekleri tüm kentlerimizde uygulayarak Türkiye’ye umut olmak zorundayız” dedi.

Büyükerşen, yılların belediyecilik deneyimi ve birikimiyle, bir belediye başkanının tekrar tekrar seçilebilmesinin sırrını dinleyiciler ve salondaki belediye başkanlarıyla paylaştı.

Eskişehir'e bir plaj kazandırmasının hikayesini anlatan Büyükerşen, kentin yoksul kesimlerinde dolaşırken bacakları içe bükük çocukların dikkatini çektiğini ve bunu yanındaki hekimlere sorduğunu aktardı. Büyükerşen şöyle konuştu:

"Bana bunun raşitizm hastalığı olduğunu ve tedavisinin de D vitamini ile mümkün olduğunu söylediler. D vitaminini güneşten alabiliyorsunuz. Oradan hemen ayrılıp Porsuk kıyısına gittik. Bir yeri işaretleyip, orayı kazdık. Kamyonlarla kum taşıdık. Çocuklar orada güneşlenmeye, dizleri ağrıyan nineler bacaklarını kuma gömmeye başladılar. Bir sorunu saptayıp, kaynak yok falan gibi bahaneler üretmeden ona çözümler üretirseniz başarılı olursunuz."

DOĞAN TILIÇ: TEMEL GEREKSİNİMLERE ÜCRETSİZ ERİŞİM SAĞLANABİLMELİ

BirGün yazarı Doğan Tılıç ise, iktidarın birilerinin üzerinde kullanmak için mi yoksa bir şeyleri değiştirmek için mi olduğu sorunsalına değindiği konuşmasında, toplumsal dönüşümün önemine işaret etti.

"Benim iktidardan anladığım; herkesin potansiyelini geliştirme ve sömürü ve baskıdan uzak bir şekilde ortak iyiye katkıda bulunma fırsatına sahip olduğu koşulları yaratmakla ilgili bir yapı" ifadelerini kullanan Tılıç, sözlerini "Temelde ekonomik ve politik yapıların demokratikleştirilmesi, karar verme süreçlerinin küçük bir elit yerine geniş halk kesimlerinin elinde olmasını sağlamakla ilgili. İktidar, kaynakların ortak iyilik için kullanıldığı ve herkesin onurlu ve tatmin edici bir yaşam sürme fırsatına sahip olduğu bir toplum yaratmakla ilgilidir" diye sürdürdü.

Tılıç, erişime vurgu yaptığı konuşmasında, "Eğitim, sağlık, konut, beslenme... Her vatandaşın öncelikle bunlara, para söz konusu olmadan, erişebilir olmasıyla ilgili” dedi.

GÖKHAN GÜNAYDIN: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki başarısı ile bütün toplum için umut olduğunu, yaptığı açılımla 2 CHP'linin yanına bir CHP'li daha kattığını anlatarak ülkenin ucube tek adam rejiminden mutlaka kurtarılacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın şöyle konuştu:

"Anayasa mahkemesi sayfasına erişimin engellenmesi, instagram’ın engellenmesi, mahkeme kararlarına aykırı olarak insanların cezaevinde tutulması bu ucube rejimin sonucu. Bu rejimden mutlaka kurtulacağız, bundan hiç kuşkum yok, bunu hep birlikte başaracağız."

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ: ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİZ

Yaklaşık bin kişilik toplantının gerçekleştirilmesinin mimarlarından olan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, konuşmasına salonu tıklım tıklım dolduran Sinoplulara teşekkür ederek başladı.

Gürbüz, Sinop'ta büyük bir başarıya hep birlikte imza attıklarını ve yerel yönetimlerden ülke yönetimine de hep birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Sinop'un demokrat, ilerici, çağdaş ve laik kimliğinin altını çizen Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sinop demokrat, ilerici, çağdaş, laik kimliği ile bütün ülke için bir örnek oluşturuyor. Bu aynı zamanda bize bir sorumluluk yüklüyor. Ülkenin aydınlık geleceğine ulaşması için Sinop olarak üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getireceğiz."

PANELİN ARDINDAN ZİYARET

Panelin ardından ise Başkan Ataç, Prof. Dr. Büyükerşen, Birgün Gazetesi Yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın, panel kolaylaştırıcısı Prof. Dr. Aziz Konukman ve beraberindeki heyeti Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye çalışmaları ve projeler görüşüldü.