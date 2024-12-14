Sinop'ta yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
Sinop'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek rakımlı Dranaz dağında araçlar yolda kaldı.
Kaynak: ANKA
Sinop'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek rakımlı Dranaz dağında araçlar yolda kaldı.
Sinop'un yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, Sinop-Kastamonu yolu Dranaz Tüneli bölgesinde yolda kaldı.
Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışma başlattı.