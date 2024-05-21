Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Sinop'ta aynı yönde seyir halinde olan yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Sinop'ta, yolcu minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Y.K'nin kullandığı yolcu minibüsü, Sinop-Gerze kara yolundaki Demirciköyü Tüneli'nde aynı istikamette seyreden Ş.Y. idaresindeki traktörle çarpıştı.
Kazada sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.