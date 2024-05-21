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Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Sinop'ta aynı yönde seyir halinde olan yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Güncel
  • 21.05.2024 17:36
  • Giriş: 21.05.2024 17:36
  • Güncelleme: 21.05.2024 17:36
Kaynak: AA
Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Sinop'ta, yolcu minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Y.K'nin kullandığı yolcu minibüsü, Sinop-Gerze kara yolundaki Demirciköyü Tüneli'nde aynı istikamette seyreden Ş.Y. idaresindeki traktörle çarpıştı.

Kazada sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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