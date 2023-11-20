Sinop'ta yük gemileri fırtına nedeniyle doğal limana sığındı

Karadeniz'de yol alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, fırtına nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

Bölgede saatteki hızı 58 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına, balıkçı tekneleri de iç limana demir atarak beklemeye başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, salı günü öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybetmesinin beklendiği, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamaların oluşabileceği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kentte etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kıyıdaki tezgahların da devrildiği görüldü.