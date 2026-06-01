Sinop'tan Özgür Özel'e destek mesajı: "Tarihin doğru tarafındayız"

CHP'de, 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak göreve getirilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Sinop'ta düzenlenen buluşmada konuşan CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, parti örgütlerinin ve üyelerin iradesinin Özgür Özel'den yana olduğunu belirterek, yaşanan sürece ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından düzenlenen buluşmada partililer, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile yurttaşlar bir araya geldi. Programda konuşan CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP'nin seçilmiş genel başkanının Özgür Özel olduğunu belirterek parti örgütlerinin ve üyelerin iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

Ankara'da gerçekleştirilen buluşmaya ve sonrasında Anıtkabir'de yaşanan yoğun katılıma dikkat çeken Yalçınkaya, yurttaşların demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkma kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

"BİRLİK VE DAYANIŞMANIN ZAMANI"

Yalçınkaya, CHP örgütlerinin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, kişisel kırgınlıkların ve iç hesaplaşmaların bir kenara bırakılması çağrısında bulundu.

Partinin önündeki sürecin mücadele dönemi olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, örgütlerin ve üyelerin dayanışma içinde hareket ederek iktidar hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Yalçınkaya, konuşmasının sonunda partililere seslenerek mücadeleye destek çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz ilçe başkanlarımızla, il kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla, il genel meclisi üyelerimiz ve yöneticilerimizle birlikte tarihin doğru tarafında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile bir arada olmak için Güvenpark'taydık. Tüm Sinop örgütümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızın, sendikalarımızın yöneticileri ve üyelerinin de tarihin doğru tarafında durduğunu gördük.

Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce Samsun'a çıktığı gündeki kararlılık ve irade bizim pusulamız olacaktır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde Anıtkabir'de bir araya gelen on binlerce yurttaşın ortaya koyduğu tablo, halkın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkma kararlılığını göstermiştir.

Milletimiz sandığa, seçme ve seçilme hürriyetine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu hakkına göz dikenlere izin vermeyecektir. Selam olsun meşru hakları için direnenlere.

Bugün CHP'nin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel'dir. Parti örgütlerimiz, üyelerimiz ve demokrasiye inanan yurttaşlarımız bu iradeye sahip çıkmaktadır. Önümüzdeki süreçte de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Parti içinde kişisel hesaplaşmaların değil birlik ve dayanışmanın zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte örgütlerimizin yanında olmaya, hiçbir yol arkadaşımızı geride bırakmamaya devam edeceğiz.

Talimatlarımızı seçilmiş genel başkanımızdan, seçilmiş parti yönetimimizden ve üyelerimizden alıyoruz. Sinop'tan Türkeli'ne, Boyabat'tan Erfelek'e kadar tüm örgütümüzle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.

Önümüzde önemli bir mücadele süreci bulunuyor. Bu süreçte herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bugüne kadar yanımızda olan, mücadelemize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde çıktığımız bu yürüyüşte hep birlikte iktidara yürümeye devam edeceğiz."