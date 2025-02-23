Sinop Üniversitesi yarın eğitime ara verildiğini duyurdu

Sinop Üniversitesi'nde, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın (24 Şubat Pazartesi) eğitime ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

Öte yandan Sinop Valiliği kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı.

ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Sinop Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar yasak getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi.