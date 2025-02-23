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Sinop Üniversitesi yarın eğitime ara verildiğini duyurdu

Ajans Haberleri
  • 23.02.2025 16:29
  • Giriş: 23.02.2025 16:29
  • Güncelleme: 23.02.2025 16:30
Kaynak: AA
Sinop Üniversitesi yarın eğitime ara verildiğini duyurdu

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

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