Sinop Valiliği'nden motokurye kararı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

  • 29.12.2025 16:54
  • Giriş: 29.12.2025 16:54
  • Güncelleme: 29.12.2025 16:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Sinop'ta hava koşulları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kötü hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle saat 16.00'dan 30 Aralık (yarın) saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

