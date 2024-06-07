Sinop’a düğüne gelen aile kaza yaptı: 5 yaralı
Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: ANKA
Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.45 sıralarında Boyabat Karacaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Boyabat istikametine seyir halinde olan 48 KL 407 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Merve K. (29), Gamze Nur A. (26), Hüseyin K. (42), Beyzanur K. (26) ve Mesut A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ailenin düğün için ilçeye geldiği öğrenildi.