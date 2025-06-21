Sinoplular, istismar sanığı müftünün kente atanmasını protesto etti

HABER MERKEZİ

İstismar skandalıyla gündem olan müftü İshak Yıldırım’ın Sinop’’a vaiz olarak atanması protesto edildi. Sinop Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla toplanan yurttaşlar, “Kirli ellerinizi çocukların üzerinden çekin!” yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı.

İshak Yıldırım, Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü olduğu dönemde bir imam hatip ortaokulunda din derslerine girmesi için görevlendirildi. Bu okulda, 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğuna mesajlar attığı ortaya çıkan Yıldırım, “çocuğa karşı cinsel taciz”le suçlanıyor. Çocuk, 7 Ocak 2025’te yaşadıklarını anlatıp ifade verdi. Şikâyetin ardından gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Skandal olayı BirGün'ün haberleştirmesinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı müftünün tutuklandığını açıkladı.

69 GÜNDE TAHLİYE EDİLDİ

Davanın ilk duruşması, 21 Mart’ta Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yıldırım mahkemede, “İddia edilen mesajların hiçbirini ben yazmadım, bu mesajlar tamamen eşim Bedia Yıldırım ve mağdure arasındaki mesajlaşmalardır. Bu yüzden ben mağdur çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğimi de kabul etmiyorum” dedi ve 69 gündür cezaevinde olan İshak Yıldırım’ın tahliyesine karar verildi.

DİYANET VAİZ OLARAK GÖREVE İADE ETTİ

Dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı, İshak Yıldırım’ı vaiz olarak görevlendirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da imzasının yer aldığı Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararında “Yıldırım’ın müftülüğün gerektirdiği temsil ve örneklik vasfını zedelediği, Yıldırım’ın ülke genelinde infiale neden olduğu bu nedenle idarecilik görevinden alınarak il dışında vaiz olarak görevlendirildiği” ifade edildi.

Yıldırım'ın, Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, yeni görev yerinin Sinop il merkezi olduğu anlaşıldı. Yıldırım, belirlenen günlerde karakolda imza atması şeklinde uygulanan adli kontrol kararının Sinop’ta devam ettirilmesini istedi.