Sinop’ta 10 gram bonzai ele geçirildi

Sinop-Gerze Karayolu üzerinde araç içerisinde uyuşturucu kullanıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan aramada 10 gram bonzai ele geçirildi ve bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Sinop-Gerze Karayolu üzerinde araç içerisinde uyuşturucu kullanıldığının tespit edilen bir kişi 10 gram bonzai ile yakalandı.

Suçüstü yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.