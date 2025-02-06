Sinop’ta 101 köy yolu ulaşıma kapalı

Sinop’ta il genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 101 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

Sinop’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı etkisini kent merkezi ve köylerde de arttırdı. İl genelinde 101 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kent merkezinde 4 köy, Ayancık’ta 21 köy, Dikmen’de 21 köy, Durağan’da 30 köy, Erfelek’te 2 köy, Gerze’de 15 köy, Türkeli’de 8 köye sabah saatlerinden itibaren ulaşım sağlanamadığı, Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarında sabahın erken saatlerinden itibaren yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı bildirildi.