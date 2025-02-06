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Sinop’ta 101 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 13:19
  • Giriş: 06.02.2025 13:19
  • Güncelleme: 06.02.2025 13:19
Kaynak: ANKA
Sinop’ta 101 köy yolu ulaşıma kapandı

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop’ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapılmıştı. Kar yağışı, 8 ilçede toplam 101 köy yolunu ulaşıma kapattı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre; Sinop merkeze bağlı 4 köy, Ayancık’ta 21 köy, Gerze’de 15 köy, Dikmen’de 21 köy, Erfelek’te 2 köy, Durağan’da 30 köy, Türkeli’de 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarında sabahın erken saatlerinden itibaren yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı bildirildi.


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