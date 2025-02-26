Sinop’ta 109 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Sinop Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Merkez’de 13 Ayancık ilçesinde 37, Dikmen’de 16, Erfelek’te 15, Gerze’de 21, ve Türkeli’nde 7 köy yolu olmak üzere toplamda 109 köy yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu. 5 köye elektrik verilmiyor.
Kaynak: İHA
Sinop ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 109 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Sinop Valiliği, kapanan köy yolları hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, etkili olan kar yağışı sebebiyle, Merkez’de 13 Ayancık ilçesinde 37, Dikmen’de 16, Erfelek’te 15, Gerze’de 21, ve Türkeli’nde 7 köy yolu olmak üzere toplamda 109 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüyor.
Öte yandan, Ayancık ilçesinde 4, Dikmen ilçesinde 1 köye elektrik verilemediği belirtildi.