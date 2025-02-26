Sinop’ta 109 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Sinop ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 109 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sinop Valiliği, kapanan köy yolları hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, etkili olan kar yağışı sebebiyle, Merkez’de 13 Ayancık ilçesinde 37, Dikmen’de 16, Erfelek’te 15, Gerze’de 21, ve Türkeli’nde 7 köy yolu olmak üzere toplamda 109 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüyor.

Öte yandan, Ayancık ilçesinde 4, Dikmen ilçesinde 1 köye elektrik verilemediği belirtildi.