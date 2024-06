Sinop’ta 2 ev, 2 ahır, 1 ambar ve 1 mobilya atölyesi yanarak kül oldu

Sinop’un Durağan ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 ambar ile 1 mobilya atölyesi kül oldu.

Yangın, Durağan ilçesine bağlı Emirtolu köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle diğer yapılara sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye, itfaiye, orman, sağlık, AFAD, jandarma ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.



Yangına Durağan, Boyabat, Sinop ve Alaçam itfaiyeleri, Orman İşletmeye ait arazözler ile vatandaşlar müdahale etti. Can pazarının yaşandığı yangın sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, 2 ev, 2 ahır ile 1 ambar ve 1 mobilya atölyesi tamamen kül oldu.



Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Orman köylüsü vatandaşlarımızın evlerinin elektrik iç tesisat projelerine; hibe/kredi desteği veriyor. Bu destekten faydalanıp, eski eski evlerimizin elektrik tesisatlarını yenileyelim. Orman köylerimizdeki eski ahşap evlerin iç tesisatların bakımsız olması, yalıtımının olmaması, elektrik tesisatının bazı unsurlarının kullanım ömrünü tamamlamış olması, teknolojideki gelişmeler nedeniyle güç tüketiminde meydana gelen artış ve bu eski evlerin elektrik tesisatının bu artan tüketime uygun olmaması gibi nedenlerden dolayı köylerdeki eski ahşap evlerimizde yangınlar olabilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İşleri Daire Başkanlığı; orman köylüsü vatandaşlarımızı bu konuda desteklemek amacıyla; yüzde 20 hibe, faizsiz, 4 yıl eşit taksitte geri ödemeli ‘Ferdi Kredi Desteği’ vermektedir. Lütfen bu desteklerden, bu desteklerden, bu imkanlardan faydalanalım. Müessif can ve mal kayıplarımızın olmaması için eski ahşap evlerimizin elektrik tesisatlarını yenileyerek, tedbir alalım” ifadelerini kullandı.