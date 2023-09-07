Sinop’ta 2 firari mahkum yakalandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde firari 2 mahkum, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ilçe merkezinde iki farklı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 44 ayrı suçtan kaydı, 18 yıl 1 ay 29 gün infazı bulunan cezaevi firarisi 1 şahıs, 22 ayrı suçtan kaydı, 11 yıl 10 ay infazı bulunan cezaevi firarisi 1 şahıs yakalandı. Yakalanan 2 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.