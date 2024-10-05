Sinop’ta 3 aydır maaş alamayan işçiler, binanın çatısında eylem başlattı

Sinop'ta maaş alamayan işçiler, çalıştıkları binanın çatısına çıkarak eylem başlattı.

Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalışan dört işçi, üç aydır maaş alamıyor.

Hak talebi gerekçesiyle çalıştıkları binanın çatısına çıkan işçiler, eylem başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

