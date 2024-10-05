Sinop’ta 3 aydır maaş alamayan işçiler, binanın çatısında eylem başlattı
Sinop'un Gelincik Mahallesi'ndeki bir okul inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle binanın çatısına çıkarak eylem başlattı.
Kaynak: ANKA
Sinop'ta maaş alamayan işçiler, çalıştıkları binanın çatısına çıkarak eylem başlattı.
Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalışan dört işçi, üç aydır maaş alamıyor.
Hak talebi gerekçesiyle çalıştıkları binanın çatısına çıkan işçiler, eylem başlattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.