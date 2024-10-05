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Sinop’ta 3 aydır maaş alamayan işçiler, binanın çatısında eylem başlattı

Sinop'un Gelincik Mahallesi'ndeki bir okul inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle binanın çatısına çıkarak eylem başlattı.

Çalışma Yaşamı
  • 05.10.2024 13:10
  • Giriş: 05.10.2024 13:10
  • Güncelleme: 05.10.2024 13:10
Kaynak: ANKA
Sinop’ta 3 aydır maaş alamayan işçiler, binanın çatısında eylem başlattı

Sinop'ta maaş alamayan işçiler, çalıştıkları binanın çatısına çıkarak eylem başlattı.

Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalışan dört işçi, üç aydır maaş alamıyor.

Hak talebi gerekçesiyle çalıştıkları binanın çatısına çıkan işçiler, eylem başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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