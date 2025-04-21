Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sinop’ta 3 tekerlekli motosiklet devrildi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.04.2025 14:37
  • Giriş: 21.04.2025 14:37
  • Güncelleme: 21.04.2025 14:37
Kaynak: İHA
Sinop’ta 3 tekerlekli motosiklet devrildi: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00’te Ada Mahallesi Kartal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Z.K. idaresindeki 57 ACK 771 plakalı 3 tekerlekli motosiklet Kartal Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Z.K. ve yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol