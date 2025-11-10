Sinop’ta amatör balıkçının ağına mavi yengeç takıldı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • Güncelleme: 10.11.2025 17:05
Kaynak: ANKA
Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) – Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında denize açılan amatör balıkçının ağına, nadir görülen mavi yengeç takıldı. Balıkçı, yengeci bir süre inceledikten sonra denize bıraktı.

Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçı Koray Yalçın, ağlarına takılan sıra dışı bir canlıyla karşılaştı. Yalçın’ın ağına, yaşam alanı genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengeç takıldı.

Karadeniz’de nadiren rastlanan tür karşısında şaşkınlık yaşayan Yalçın, “Mavi yengeç okyanus yengecidir. Sinop Türkeli’de ağımıza takıldı. Masmavi. Denize salacağım ama eşi olur mu bilmiyorum” dedi.

