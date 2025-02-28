Sinop’ta araç sürücülerine uyarı

Sinop’ta yayalara öncelik verilmesi konusunda farkındalık çalışması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek noktaları ile yaya geçitlerinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri, yaya geçitlerinde durarak yayalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti ve sürücülere hız limitlerine uyma konusunda bilgilendirmeler yaptı. Aynı zamanda, yolda yürüyen vatandaşlara da trafikteki güvenlik önlemleri hatırlatıldı.