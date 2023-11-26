Sinop’ta aşırı fırtına tahıl ambarını devirdi: 1 ölü

Sinop’un Erfelek ilçesindeki Meydan köyünde aşırı fırtına tahıl ambarını devirdi.

Ambarın altında bulunan Nefize Keserci yaşamını yitirdi.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nefize Keserci (77) evinin bahçesinde bir süre vakit geçirdikten sonra dinlenmek için evinin yanında bulunan tahıl ambarının altına geçti.

Bu sırada çıkan aşırı fırtına tahıl ambarını devirdi.

Yaşlı kadın, tahıl ambarının altında kaldı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma olay ilgili inceleme başlatırken, savcının olay yerine gelmesi bekleniyor.

Nefize Keserci’nin yalnız yaşadığı ve eşinin vefat ettiği, çocuklarının İstanbul’da yaşadığı öğrenildi.