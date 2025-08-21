Sinop’ta ayı tedirginliği

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Sazak köyü Kayabucağı Mahallesi’nde aynı bahçeye kısa süre içinde ikinci kez ayı inmesi, köy sakinleri arasında endişeye yol açtı.

Sazak köyü Kayabucağı Mahallesi’nde yaşayan Halil Gök’ün arazisine ikinci kez giren ayı, köylülerde endişenin artmasına yol açtı. Gıda arayışında olduğu düşünülen ayının, meyve ağaçlarına ciddi zarar verdiği belirtildi. Gece saatlerinde dahi huzursuz olan köy sakinleri, yaşadıkları korkuyu dile getirerek, "Bahçelerimize ayı geliyor, uyuyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Köylüler, bir yandan kendi güvenliklerini sağlamak, bir yandan da doğal yaşamın bir parçası olan ayılara zarar verilmemesi için yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.