Sinop’ta bakır madenine karşı eylem: "Maden, sağlık, iş ve aş getirmez"

Samsun ile Sinop'un ilçelerindeki kulüplerin üyeleri bir araya gelerek, Boyabat'ta maden sahası oluşturulmak istenmesini protesto etmek amacıyla yürüme eylemi gerçekleştirdi.

Yürüyüş rotası oluşturan kulüp üyeleri, maden sahasını kuşbakışı gören Karaoluk Yaylası'nda açıklama yaptı. Yeşil Gerze Dağcılık Doğa Spor Kulübü Başkanı Birol Sazak, kulüpler adına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün toplandığımız bu nokta, hemen arkamızda karaçam ve sarıçamdan orman ekosistemi, Kuzey kesiminde Gökırmak havzası ve doğumuzda Gazideresi ırmağının alüvyonlu topraklarıyla bezenmiş tarımsal ovaları... Sinop için oranı sadece binde 35 olan son derece değerli meraların bir kısmı, Bazalt Kayalıklar Tabiat Anıtı, yine üç bir yanımızda mera niteliğinde özelikleri olan Karaoluk, Karaburun, Alıç ve Taşlı yaylaları var. Aşağıda Salar Köyü Çal Mahallesi arkeolojik yerleşim alanı var.

Toprak, yeşil, su, mavi, tarih ve doğal güzelliklerin hepsinin bir vücutta birleştiği bu değerli cennet alanın tam ortasında, ki yaklaşık 9 bin dönümlük alana kurulacak açık bakır maden ocağında, yıllık 4 milyon tonu cevher ve 9 milyon 250 bin tonu pasa olmak üzere, 13 milyon tonun üzerinde toprağın dinamitlerle patlatılarak yer değiştireceği, yaklaşık 9 bin dönümlük alanda 20 yılda cehennemi günbegün inşa edecekler. Bu cehennemi 22 yılın sonunda arkalarına hiç bakmadan, zerre vicdan azabı duymandan bırakıp gidecekler. Maden, sağlık, iş ve aş getirmez. Maden yapılan patlatmalarla kilometrelerce öteye taşınan tozlar, metrelerce ileriye fırlayan kayalar getirir. Maden arama esnasında sondajlarla ve işletme esnasında patlatmalarla su akiferlerini yok eder ve yollarını değiştirir ve yöreyi susuz bırakır."