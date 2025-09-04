Sinop’ta belediyeye ait kamyonet devrildi: 1 yaralı

Sinop’ta freni boşalan belediye kamyoneti devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ada Mahallesi Özlem Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop Belediyesine ait 57 SNP 001 plakalı kamyonet, yükünü boşaltırken yokuşta frenleri boşaldı. Sürücü E.T., direksiyonu son anda kırarak aracın tamamen kontrolden çıkmasını önlemeye çalıştı ancak kamyonet durağa çarparak devrildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan belediye çalışanı E.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.B.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve yolda güvenlik önlemleri alındı.