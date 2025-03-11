Sinop’ta bir gün arayla 2. ölü yunus karaya vurdu

Sinop’ta bir gün arayla 2. ölü yunus sahile vurdu.

Sinop’un güney sahilinde bugün sabah saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kumun üzerinde hareketsiz bir yunus gördü. Olayı hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri sevk edildi.

9 Mart Pazar günü de İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri sahilinde bir ölü yunus kıyıya vurmuştu. Bir gün arayla meydana gelen bu ikinci olay, çevre sakinlerinde endişeye yol açtı.