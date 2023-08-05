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Sinop’ta bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 15:25
  • Giriş: 05.08.2023 15:25
  • Güncelleme: 05.08.2023 15:27
Kaynak: İHA
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Sinop’ta bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop’ta serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 12.15’te Karakum Sosyal Tesisleri’nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren bir kadın, mantarları geçip ayağı yere değmediğini fark edince paniğe kapıldı.

Panik üzerine denizde çırpınmaya başlayan kadını çevredeki vatandaşlar fark ederek sudan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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