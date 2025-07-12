Sinop’ta bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop’ta serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 12.40’ta Kumkapı Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahıs, serinlemek amacıyla girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden cankurtaranlar hemen müdahale ederek şahsı kıyıya çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren kişiye ilk müdahale yine olay yerinde yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından şahsı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.